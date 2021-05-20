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من ذاكرة اليوم الـ20 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ20 من مايو

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ذاكرة اليوم الـ20 من مايو
في العام 1498 البحار البرتغالي فاسكو دا جاما يصل إلى كوزهيكود لولاية كيرلا في الهند
في العام 1622 الانكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية
في العام 1873 ليفي شتراوتس ينال براءة اختراع بنطال الجينز الأزرق بأزرار نحاسية

في العام 1902 استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها
في العام 1927 المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز آل سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة
في العام 1934 توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية
في العام 1948 مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعين الكونت فولك برنادوت وسيطًا
في العام 1963 انتخاب أحمد سوكارنو رئيسًا لإندونيسيا مدى الحياة
في العام 2002 استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا
في العام 2017 الرئيس الإيراني حسن روحاني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية
ومن مواليد الـ20 من مايو
في العام 1799 أونوريه دي بلزاك أديب فرنسي
في العام 1806 جون ستيوارت مل فيلسوف واقتصادي إنجليزي
في العام 1915 موشيه دايان عسكري وسياسي إسرائيلي
ومن وفيات الـ20 من مايو
في العام 973 أبو العلاء المعري شاعر عربي
في العام 1506 كريستوفر كولومبوس الرحالة والمستكشف الإيطالي

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