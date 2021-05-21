ذاكرة اليوم الـ21 من مايو

في العام 1291 المسلمون بقيادة الأشرف قلاوون يستردون مدينة صيدا من أيدي الصليبيين وبذلك قُضي على الوجود الصليبي تماما في الشام بعد أن ظل نحو 200 عام

في العام 1471 مقتل ملك إنجلترا هنري السادس في سجنه

في العام 1864 إعلان روسيا نهاية الحرب الروسية الشركسية وإجبار الكثير من الشركس على مغادرة وطنهم ويعرف هذا اليوم بيوم الحداد الشركسي

في العام 1871 الحكومة الفرنسية تغزو كومونة باريس وتقاتل سكانها وتقتل نحو 20 ألفا في أسبوع دامٍ

في العام 1881 تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي

في العام 1904 تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في باريس

في العام 1927 تشارلز لندبرغ يكمل طيرانه الفردي عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة

في العام 1932 أميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة الأمريكية

في العام 1936 اعتقال سادا أبه بعد تجوالها في أحياء طوكيو حاملة الأعضاء الجنسية لحبيبها لعدة أيام وهي الحادثة التي أصبحت ملهمة للعديد من الأعمال الأدبية

في العام 1941 الغواصات الألمانية هيوبوت تغرق سفينة أمريكية على بعد 950 ميلاً من سواحل البرازيل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية

في العام 1980 الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات

في العام 1991 اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي من قبل جماعة سيرلانكية متطرفة تنتمي لنمور التاميل الانفصاليين الغاضبين لوقفه الدعم الهندي لحركتهم

في العام 1998 سوهارتو يتنحى من رئاسة إندونيسيا بعد 32 عاما في الحكم

في العام 2000 انتحار رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بالفساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية

في العام 2003 زلزال يضرب شمال الجزائر ويقتل أكثر من 2000 شخص

في العام 2006 جمهورية الجبل الأسود تعلن رسميا استقلالها عن جمهورية صربيا عبر استفتاء شعبي

في العام 2008 اللبنانيون يوقعون في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق الدوحة والذي نص على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية

في العام 2011 الجيش السوداني يعلن اجتياحه مدينة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان وسيطرته عليها

ومن مواليد اليوم الـ21 من مايو

في العام 427 قبل الميلاد أفلاطون الفيلسوف الإغريقي

في العام 1527 الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا

في العام 1921 أندريه ساخاروف عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 75

ومن وفيات اليوم الـ21 من مايو

في العام 1983 أمل دنقل الشاعر المصري

في العام 1991 رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي

في العام 2015 جاسم الخرافي السياسي الكويتي ورئيس مجلس الأمة سابقًا



وفي مثل هذا اليوم من كل عام يُحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية وبعيد الاستقلال بالجبل الأسود وبيوم البحرية في تشيلي

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