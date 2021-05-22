من ذاكرة اليوم ال 22 من مايو

في العام 1176 طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب

في العام 1455 بداية أولى معارك حرب الوردتين وهي معركة سانت ألبانز في إنجلترا التي انتهت بانتصار كبير لجيش أسرة يورك بقيادة ريتشارد يورك على جيش أسرة لانكستر

في العام 1848 وقف نقل المذنبين البريطانيين إلى مستعمرة نيوساوث ويلز في أستراليا

في العام 1864 ترحيل أكثر من مليونين من الشركس من ديارهم قسرا من قبل روسيا القيصرية إلى الدولة العثمانية

في العام 1872 الرئيس الأميركي يوليسيس جرانت يوقع عفوًا أعاد فيه الحقوق المدنية لكل المتعاطفين مع الكونفدراليين الجنوبيين

في العام 1945 الرئيس الأميركي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية

في العام 1948 مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود

في العام 1972 توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية وسميت الاتفاقية سولت 1

في العام 1972 سيلان تتخذ دستورا جديدا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا

في العام 1990 اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في دولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية

في العام 1992 انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة

في العام 2004 انعقاد القمة العربية في تونس وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمة الافتتاح

في العام 2015 21 قتيلًا وأكثر من 100 جريح في تفجير انتحاري أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد محافظة القطيف السعودية

ومن مواليد الـ22 من مايو

في العام 1813 ريتشارد فاغنر الموسيقي الألماني

في العام 1856 سليمان البستاني الأديب اللبناني

في العام 1859 آرثر كونان دويل كاتب اسكتلندي ومخترع شخصية شارلوك هولمز

في العام 1924 تشارل أزنافور الممثل والمغني الفرنسي من أصل أرمني

في العام 1942 الشيخة سعاد محمد الصباح الشاعرة والكاتبة والأديبة الكويتية

ومن وفيات الـ22 من مايو

في العام 337 قسطنطين الأول إمبراطور روماني

في العام 822 الحكم بن هشام أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس

في العام 910 أبو بكر محمد بن داود الظاهري أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري

في العام 1885 فيكتور هوغو الكاتب الفرنسي

في العام 1986 عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين



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