من ذاكرة اليوم الـ23 من مايو

في العام 822 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يتولى الحكم في الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن

في العام 1040 السلطان السلجوقي طغرل بك ينتصر على جيش الدول الغزنوية في معركة داندقان ويستولي على خراسان ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة

في العام 1524 طهماسب الأول يجلس على عرش الدولة الصفوية خلفًا لأبيه الشاه إسماعيل الأول

في العام 1533 الإعلان عن إلغاء وبطلان زواج هنري الثامن ملك إنجلترا من كاترين أراغون

في العام 1908 دخول مدينة بريدا تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود

في العام 1911 الرئيس ويليام هوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة وهي أضخم بناء رخامي تم بناؤه في مدينة نيويورك

في العام 1915 إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء وذلك بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وذلك في الحرب العالمية الأولى

في العام 1926 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور

في العام 1933 التونسيون يحتجون على قرار المقيم العام الفرنسي إقامة مقبرة عامة للمسلمين والمسيحيين

في العام 1949 الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية

في العام 1960 رئيس وزراء إسرائيل دافيد بن غوريون يعلن عن اعتقال النازي أدولف أيخمان

في العام 1967 جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية وكان هذا الإغلاق سببًا في نشوب حرب 67

في العام 1989 بدء أعمال مؤتمر القمة العربية الـ17 في الدار البيضاء والذي حضرته مصر لأول مرة بعد المقاطعة العربية

في العام 2001 فوز نادي بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على نادي فالنسيا الإسباني بركلات الترجيح

في العام 2009 مجلة دير شبيغل الألمانية تنشر تقريرا يفيد بوجود أدلة تشير إلى تورط حزب الله في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري

ومن مواليد الـ23 من مايو

في العام 1949 آلان غارسيا رئيس البيرو

في العام 1969 الشيخ طلال فهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

في العام 1988 ولد محمد رمضان الممثل المصري

ومن وفيات الـ23 من مايو

في العام 1333 هوجو توكيمونه حاكم ياباني

في العام 1498 سافونارولا حاكم فلورنسا

في العام 1524 إسماعيل الصفوي شاه إيران ومؤسس الدولة الصفوية

في العام 1906 هنريك إبسن كاتب مسرحي نرويجي

في العام 1997 توفي عبد الله خريبط ممثل ومسرحي ومخرج كويتي

مادة اعلانية