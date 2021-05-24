من ذاكرة اليوم الـ24 من مايو

في العام 1218 الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر

في العام 1571 العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8 آلاف روسي وقاموا بعد دخولهم بإحراق سرايا كرملين

في العام 1841 السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمان مصر الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر وراثيًا وقد بقي هذا الفرمان مرعيا في مصر كدستور حتى نهاية 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية

في العام 1855 مخترع التلغراف صمويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها هذا ما عمل الله

في العام 1883 افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عاما من البناء

في العام 1946 إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين وتأسيس الجيش الأردني بقيادة الإنجليزي جون كلوب باشا

في العام 1991 إريتريا تعلن استقلالها عن إثيوبيا، وإثيوبيا تصبح دولة مغلقة بحريا

في العام 2000 إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان

في العام 2004 كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة

في العام 2014 الرئيس اللبناني ميشال سليمان يغادر قصر بعبدا الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد

في العام 2015 فيلم "موديبان" للمخرج جاك أوديار يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي 2015

ومن مواليد الـ24 من مايو

في العام 1686 دانيال فهرنهايت عالم فيزيائي ألماني

في العام 1819 الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة

في العام 1905 ولد ميخائيل شولوخوف أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965

ومن وفيات الـ24 من مايو

في العام 1351 توفي أبو الحسن علي بن عثمان سلطان المغرب

في العام 1543 نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي في علم الفلك

في العام 1924 مصطفى لطفي المنفلوطي أديب مصري

في العام 1972 إسماعيل ياسين ممثل مصري

في العام 1995 توفي هارولد ويلسون رئيس وزراء المملكة المتحدة



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