من ذاكرة اليوم الـ25 من مايو
في العام 240 قبل الميلاد الاكتشاف الأول لمذنب هالي
في العام 1085 سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان ذلك بداية سقوط معاقل الإسلام في الأندلس تباعاً حتى انتهى الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة 1492
في العام 1571 بابا الفاتيكان بولس الخامس يعقد معاهدة الاتفاق مع ملك إسبانيا كارلوس الخامس بالإضافة إلى عدد من الدول المسيحية لمحاربة الدولة العثمانية
في العام 1805 نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكًا على إيطاليا
في العام 1846 الأمير لويس نابليون يهرب من قلعة هام التي سجن فيها، وأصبح فيما بعد الإمبراطور نابليون الثالث
في العام 1882 المملكة المتحدة وفرنسا تطالبان مصر بإبعاد أحمد عرابي عنها مع إبقاء رتبته وراتبه وإرسال علي باشا فهمي وعبد العال باشا حلمي إلى الأرياف وذلك أثناء الثورة العرابية
في العام 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب
في العام 1925 رضا خان ينصب نفسه شاهًا لإيران، وكان أول ملوك الدولة البهلوية في إيران، حيث قام بانقلاب عسكري عام 1921
في العام 1926 انتهاء حرب الريف في المغرب باستسلام قائدها الزعيم عبد الكريم الخطابي إلى القوات الفرنسية
في العام 1942 ألمانيا النازية تبدأ هجومها على ستالينغراد والقوقاز خلال الحرب العالمية الثانية
في العام 1946 الأمير عبد الله يصبح ملكًا على إمارة شرق الأردن بعد مبايعته وتغيير اسم الإمارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية
في العام 1963 ثلاثون دولة أفريقية تعلن تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا
في العام 1969 جعفر النميري يقوم بانقلاب سماه ثورة مايو على حكومة محمد أحمد المحجوب ويتولى الحكم في السودان
في العام 1981 حكام الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان والكويت يؤسسون بعد اجتماعهم بأبوظبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في العام 2000 الجيش الإسرائيلي ينهي انسحابه من جنوب لبنان
في العام 2004 إيقاف الجنرال جانيس كاربينسكي المسؤولة عن سجن أبو غريب عن العمل وذلك نتيجة لأحداث التعذيب بالسجن العراقي
في العام 2008 مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية
ومن مواليد الـ25 من مايو
في العام 1713 جون ستيوارت رئيس وزراء المملكة المتحدة
في العام 1803 رالف والدو إمرسون الفيلسوف الأمريكي
في العام 1892 جوزيف بروز تيتو رئيس يوغوسلافيا
ومن وفيات الـ25 من مايو
في العام 1983 الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للصداقة ويوم أفريقيا.
- مباشر
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