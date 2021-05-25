من ذاكرة اليوم الـ25 من مايو

في العام 240 قبل الميلاد الاكتشاف الأول لمذنب هالي

في العام 1085 سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان ذلك بداية سقوط معاقل الإسلام في الأندلس تباعاً حتى انتهى الوجود الإسلامي بسقوط غرناطة 1492

في العام 1571 بابا الفاتيكان بولس الخامس يعقد معاهدة الاتفاق مع ملك إسبانيا كارلوس الخامس بالإضافة إلى عدد من الدول المسيحية لمحاربة الدولة العثمانية

في العام 1805 نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكًا على إيطاليا

في العام 1846 الأمير لويس نابليون يهرب من قلعة هام التي سجن فيها، وأصبح فيما بعد الإمبراطور نابليون الثالث

في العام 1882 المملكة المتحدة وفرنسا تطالبان مصر بإبعاد أحمد عرابي عنها مع إبقاء رتبته وراتبه وإرسال علي باشا فهمي وعبد العال باشا حلمي إلى الأرياف وذلك أثناء الثورة العرابية

في العام 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب

في العام 1925 رضا خان ينصب نفسه شاهًا لإيران، وكان أول ملوك الدولة البهلوية في إيران، حيث قام بانقلاب عسكري عام 1921

في العام 1926 انتهاء حرب الريف في المغرب باستسلام قائدها الزعيم عبد الكريم الخطابي إلى القوات الفرنسية

في العام 1942 ألمانيا النازية تبدأ هجومها على ستالينغراد والقوقاز خلال الحرب العالمية الثانية

في العام 1946 الأمير عبد الله يصبح ملكًا على إمارة شرق الأردن بعد مبايعته وتغيير اسم الإمارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية

في العام 1963 ثلاثون دولة أفريقية تعلن تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا

في العام 1969 جعفر النميري يقوم بانقلاب سماه ثورة مايو على حكومة محمد أحمد المحجوب ويتولى الحكم في السودان

في العام 1981 حكام الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان والكويت يؤسسون بعد اجتماعهم بأبوظبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في العام 2000 الجيش الإسرائيلي ينهي انسحابه من جنوب لبنان

في العام 2004 إيقاف الجنرال جانيس كاربينسكي المسؤولة عن سجن أبو غريب عن العمل وذلك نتيجة لأحداث التعذيب بالسجن العراقي

في العام 2008 مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية

ومن مواليد الـ25 من مايو

في العام 1713 جون ستيوارت رئيس وزراء المملكة المتحدة

في العام 1803 رالف والدو إمرسون الفيلسوف الأمريكي

في العام 1892 جوزيف بروز تيتو رئيس يوغوسلافيا

ومن وفيات الـ25 من مايو

في العام 1983 الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للصداقة ويوم أفريقيا.

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