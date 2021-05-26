من ذاكرة اليوم الـ26 من مايو

في العام 1312 السلطان المغولي محمد خدابنده أولجايتو يقوم بحملة عسكرية للاستيلاء على بلاد الشام

في العام 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال والجنوب عام 1861 بانتصار الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل أكثر من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة

في العام 1908 اكتشاف البترول بكميات وفيرة في إيران

في العام 1923 المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن الشريف بن حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن

في العام 1961 إسرائيل تتخلى عن مشروعها تحويل مجرى نهر الأردن، وتبدأ ضخ المياه من الجانب الشرقي لبحيرة طبريا

في العام 1966 الإعلان عن استقلال غيانا عن المملكة المتحدة

في العام 1970 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي

في العام 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج

في العام 2011 صربيا تعلن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ومن وفيات الـ26 من مايو

في العام 1883 عبد القادر الجزائري مؤسس دولة الجزائر الحديثة وزعيم المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر

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