من ذاكرة اليوم الـ27 من مايو

في العام 1703 إمبراطور روسيا بطرس الأكبر يؤسس مدينة سانت بطرسبرغ كعاصمة جديدة بعد حصوله على منفذ إلى بحر البلطيق بانتصاره في حرب الشمال العظمى

في العام 1832 الجيش المصري بقيادة أحمد المونوكلي يفتح مدينة عكا بعد حصار دام 6 أشهر، أتى بعد إعلان والي مصر محمد علي باشا الحرب على والي عكا عبد الله باشا بحجة إيواء 6000 من المصريين الفارين من التجنيد ورفضه إرسال الأخشاب لبناء الأسطول المصري

في العام 1918 الإعلان عن استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة

في العام 1934 شركة نفط العراق تنهي أعمالها الإنشائية في خط أنابيب كركوك - حيفا لتصدير النفط العراقي عبر موانئ البحر المتوسط، وقد توقف هذا الخط عن العمل بعد قيام دولة إسرائيل

في العام 1941 الأسطول البريطاني يغرق البارجة الألمانية بسمارك وعلى متنها 2000 بحار أثناء الحرب العالمية الثانية ولا تزال بقايا هذه البارجة موجودة حتى الآن على عمق 5 كيلومترات تحت سطح البحر قرب سواحل أيرلندا

في العام 2015 نبراسكا تصبح الولاية الأمريكية الـ19 التي تلغي عقوبة الإعدام

ومن مواليد الـ27 من مايو

في العام 1332 ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع

في العام 1923 هنري كيسنجر سياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1973

في العام 1931 فاتن حمامة ممثلة مصرية وملقبة بسيدة الشاشة العربية

ومن وفيات الـ27 من مايو

في العام 1873 رفاعة رافع الطهطاوي من قادة النهضة العلمية في مصر ومُنشئ مدرسة الألسن

في العام 1964 جواهر لال نهرو الزعيم الهندي ورئيس وزراء

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