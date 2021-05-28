من ذاكرة اليوم ال 28 من مايو

في العام 632 سيدنا محمد يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم

في العام 1736 الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية

في العام 1863 الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف باسم فرمان مصر يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر

في العام 1940 بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية وسقوط العاصمة الفرنسية باريس في قبضة الألمان خلال الحرب العالمية الثانية

في العام 1942 المكسيك تعلن الحرب على قوات دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية

في العام 1946 انعقاد مؤتمر القمة العربية الأول في مدينة إنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق وقد اتخذ قرارات عدة كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين

في العام 1959 الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كيلومتر

في العام 1964 الملك حسين يفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس والذي تم فيه اتخاذ قرار تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية

في العام 1968 الحكومة الإسرائيلية تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي للقدس الشرقية

في العام 1981 طائرات إسرائيلية تغير على منطقة الدامور في ليبيا وتدمر منصات صواريخ سام 9

في العام 1988 عقد لقاء القمة الرابع بين الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والأمريكي رونالد ريغان بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات

في العام 1993 إريتريا تنضم إلى الأمم المتحدة

في العام 1995 مقتل وزير خارجية البوسنة والهرسك بإسقاط طائرته من قبل الصرب

في العام 1999 إعادة عرض لوحة العشاء الأخير الشهيرة التي رسمها الفنان ليوناردو دا فينشي وذلك بعد 22 عاما من الإصلاح والترميم

ومن مواليد الـ28 من مايو

في العام 1524 السلطان العثماني سليم الثاني

في العام 1660 الملك جورج الأول ملك بريطانيا العظمى

في العام 1921 مأمون الهضيبي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

في العام 1938 جورج سيدهم ممثل كوميدي مصري



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