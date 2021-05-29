من ذاكرة اليوم الـ29 من مايو

في العام 1453 سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوروبية

في العام 1807 الإطاحة بالسلطان العثماني سليم الثالث وتولي مصطفى ابن السلطان عبد الحميد الأول الحكم تحت اسم مصطفى الرابع



في العام 1856 عقد الاجتماع التأسيسي الأول للحزب الجمهوري الأميركي

في العام 1914 ناقلة النفط النرويجية ستورلاند تصدم الباخرة البريطانية "إمبراطورية أيرلندا" بسبب الضباب وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 900 راكب

في العام 1923 المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها

في العام 1930 صدور أول عدد من صحيفة المغرب من قبل عميد الصحافة الجزائرية أبو اليقظان إبراهيم، وهي إحدى الصحف الثمانية التي أصدرها وأوقفتها سلطة الاستعمار الفرنسي

في العام 1945 قصف على البرلمان السوري من قبل الجيش الفرنسي وعلى أحياء عدة في دمشق يؤدي إلى مقتل 600 وجرح 1000 على الأقل

في العام 1948 إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

في العام 1952 اليونان تمنح النساء حق التصويت

في العام 1953 المتسلق النيوزلندي إدموند هيلاري والمرشد النيبالي تينسينغ نورغاي يتسلقان قمة إيفرست أعلى قمة في العالم لأول مرة في التاريخ

في العام 1958 الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية

في العام 1974 عقد اتفاق هدنة في هضبة الجولان بين سوريا وإسرائيل

في العام 1986 السوق الأوروبية المشتركة تتبنى علما جديدا أزرق اللون ويحمل 12 نجمة ذهبية

في العام 2004 هجوم مسلح في الخبر في السعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيلا و25 جريحا وتنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن الهجوم

في العام 2016 ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح

ومن مواليد الـ29 من مايو

في العام 1899 زكي طليمات ممثل مصري وأحد مؤسسي النهضة المسرحية المصرية

في العام 1917 جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الـ35

في العام 1926 الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الثالث عشر

في العام 1955 جون هنكلي جونيور الأمريكي الذي حاول اغتيال الرئيس رونالد ريجان

ومن وفيات الـ29 من مايو

في العام 1814 الإمبراطورة جوزفين إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت

في العام 1829 همفري ديفي عالم فيزياء وكيمياء إنجليزي

في العام 1892 بهاء الله مؤسس الديانة البهائية

وفي الـ29 من كل عام يحتفل باليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

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