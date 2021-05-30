من ذاكرة اليوم الـ30 من مايو

في العام 634 المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرة في الشام

في العام 1559 نشوب حرب قونية بين السلطان سليمان الأول وأخيه بايزيد حول أمور متعلقة بولاية العهد بالدولة العثمانية

في العام 1837 الأمير عبد القادر الجزائري والجنرال توماس روبير بيجو يوقعان معاهدة تفنة وفيها يعترف الأمير عبد القادر بالسيادة الفرنسية في أفريقيا مقابل ما يقرب من ثلثي الجزائر لصالح إمارة الجزائر

في العام 1876 الإطاحة بالسلطان العثماني عبد العزيز الأول

في العام 1959 الإعلان عن دستور سنغافورة بعد استقلالها عن ماليزيا

في العام 1967 الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين الأردن ومصر

في العام 1982 إسبانيا تصبح العضو الـ16 في حلف شمال الأطلسي الناتو

في العام 2016 محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية تقضي بسجن الحاكم العسكري السابق للتشاد حسين حبري مدى الحياة بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية

ومن وفيات الـ30 من مايو

في العام 1252 الملك فرناندو الثالث ملك ليون وكاستيا

في العام 1431 جان دارك قديسة فرنسية حوكمت في إنجلترا بتهمة السحر والهرطقة وأعدمت حرقًا

في العام 1778 فولتير الأديب الفرنسي

في العام 1912 ويلبر رايت أحد الأخوين الأمريكيين رايت اللذين اخترعا الطائرة

في العام 2009 جعفر النميري رئيس السودان الأسبق

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