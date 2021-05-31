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من ذاكرة اليوم الـ31 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ31 من مايو

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من ذاكرة اليوم الـ31 من مايو
في العام 1535 انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها
في العام 1910 استقلال جمهورية جنوب أفريقيا
في العام 1962 إعدام أدولف إيخمان أحد مسؤولي ألمانيا النازية بعد محاكمته كمجرم حرب في إسرائيل
في العام 1966 أمير دولة الكويت الشيخ صباح سالم الصباح يقضي بتعيين جابر بن أحمد الصباح وليًا للعهد وذلك بعد مبايعته في مجلس الأمة
في العام 1977 مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر
في العام 2002 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الـ17 والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية
في العام 2010 سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم أسطول سفن الحرية المتوجه إلى قطاع غزة ويقتل 19 شخصًا على الأقل كانوا على متنه وتنديد دولي كبير بالهجوم
ومن مواليد اليوم الـ31 من مايو
في العام 1469 الملك مانويل الأول ملك مملكة البرتغال الـ14
في العام 1916 برنارد لويس مؤرخ ومستشرق بريطاني أمريكي
في العام 1945 لوران باغبو رئيس كوت ديفوار
في العام 1949 يونس شلبي الممثل المصري
ومن وفيات الـ31 من مايو
في العام 1809 جوزيف هايدن الموسيقي النمساوي
في العام 2001 فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية في السلطة الفلسطينية والمسؤول عن ملف القدس
في العام 2009 ميلفينا دين آخر الناجين من كارثة تايتنك
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للكف عن التدخين

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