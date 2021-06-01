من ذاكرة اليوم الـ1 من يونيو

في العام 636 المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح يفتحون مدينة حمص السورية

في العام 1671 العثمانيون يعلنون الحرب على بولندا

في العام 1812 الرئيس الأميركي جيمس ماديسون يطلب من الكونغرس إعلان الحرب على المملكة المتحدة

في العام 1938 الإصدار الأول للمجلة المصورة سوبرمان

في العام 1949 جلاء الإيطاليين عن ليبيا والملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال دولة برقة

في العام 1955 استقلال تونس

في العام 1958 كندا تبدأ بثًا تلفزيونيًا يغطي جميع الأراضي الكندية

في العام 1973 رئيس الوزراء اليوناني جيورجيوس بابادوبولوس يلغي الملكية ويقر الإلغاء في استفتاء عام 1974

في العام 1980 المحطة الإخبارية العالمية CNN تبدأ عملها

في العام 1987 اغتيال رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي بتفجير مروحيته

في العام 2016 افتتاح نفق قاعدة غوتارد في جبال الألب السويسرية ليصبح أطول وأعمق نفق سكة حديدية في العالم

في العام 2017 الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ التي وقعت عليه أواخر 2016

ومن مواليد الـ1 من يونيو

في العام 1926 مارلين مونرو الممثلة الأمريكية

في العام 1953 شي جين بينغ أمين عام الحزب الشيوعي الصيني

ومن وفيات الـ1 من يونيو

في العام 1868 جيمس بيوكانان رئيس الولايات المتحدة الـ15

في العام 1949 خليل مطران شاعر لبناني

في العام 1968 هيلين كيلر أديبة أميركية

في العام 2008 إيف سان لوران مصمم أزياء فرنسي

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