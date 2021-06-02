من ذاكرة اليوم الـ2 من يونيو

في العام 1800 ظهور لقاح الجدري في أميركا الشمالية لأول مرة

في العام 1875 ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بل

في العام 1886 رئيس الولايات المتحدة جروفر كليفلاند يتزوج من فرنسيس فولسوم، ويكون بذلك أول رئيس أميركي يتزوج أثناء وجوده في البيت الأبيض

في العام 1896 غوليلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع

في العام 1946 إلغاء الملكية في إيطاليا والإعلان عن قيام الجمهورية بعد خلع الملك فيكتور إيمانويل الثالث ونفيه إلى مصر

في العام 1949 اختيار اسم المملكة الأردنية الهاشمية اسما رسميا للأردن وإعلان الملك عبد الله بن الحسين ضم ضفة نهر الأردن الغربية إلى السيطرة الأردنية

في العام 1953 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة العرش البريطاني وكانت تبلغ من العمر 25 عامًا

في العام 1976 البرلمان المؤقت في تيمور الشرقية يوافق على الانضمام إلى إندونيسيا

في العام 1997 إدانة تيموثي مك فاي بـ15 تهمة في حادث تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما

في العام 2014 حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تؤدي اليمين الدستورية برئاسة رامي الحمد الله

في العام 2015 استقالة جوزيف بلاتر من رئاسة الـ FIFA بعد أيام من فوزه بولاية جديدة تنافس عليها مع الأمير الأردني علي بن الحسين

ومن مواليد الـ2 من يونيو

في العام 1840 توماس هاردي روائي إنجليزي

في العام 1921 عبد الله الطيب الأديب السوداني

في العام 1940 الملك قسطنطين الثاني ملك اليونان

ومن وفيات الـ2 من يونيو

في العام 1403 سراج الدين البلقيني أحد أئمة الفقه والحديث ومجدد القرن الثامن الهجري

في العام 1948 كارل غيبهارت طبيب نازي اشتهر بتجاربه الطبية البشعة على سجناء مراكز الاعتقال

مادة اعلانية