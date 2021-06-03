من ذاكرة اليوم الـ3 من يونيو

في العام 708 سك أول نقود فضية في اليابان

في العام 1098 الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكيا وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى

في العام 1859 ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملك فكتوريا

في العام 1944 شارل ديغول يتولى رئاسة وزراء فرنسا

في العام 1959 الإعلان عن استقلال سنغافورة

في العام 1989 الحكومة الصينية ترسل قواتها إلى ميدان تيانانمن لفرض السيطرة عليه بعد أسابيع من اعتصام محتجين فيه

في العام 2007 تكون إعصار جونو في بحر العرب والذي ضرب سواحل سلطنة عمان بقوة ودمر وخلف خسائر بملايين الدولارات ثم اتجه إلى إيران بعد أن أصبح عاصفة مدارية

في العام 2011 الرئيس اليمني علي صالح يتعرض لمحاولة اغتيال مع كبار مسؤولي حكومته وذلك بقصف مسجد بالقرب من قصر الرئاسة

في العام 2017 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بفوزه على يوفنتوس بنتيجة 4-1

ومن مواليد الـ3 من يونيو

في العام 1865 الملك جورج الخامس ملك المملكة المتحدة

في العام 1933 الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

في العام 1980 الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

في العام 1989 رافاييل نادال لاعب كرة مضرب إسباني

ومن وفيات اليوم الـ3 من يونيو

في العام 1899 يوهان شتراوس الابن موسيقي نمساوي

في العام 1989 آية الله الخميني رجل دين شيعي والقائد الروحي للثورة الإسلامية الإيرانية

في العام 2001 أنتوني كوين ممثل مكسيكي أميركي

في العام 2016 محمد علي كلاي ملاكم أميركي

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