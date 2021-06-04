من ذاكرة اليوم الـ4 من يونيو

في العام 1789 الدستور الأميركي يدخل حيز التنفيذ وهو أقدم دستور لا يزال معمولا به
في العام 1878 الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص
في العام 1904 مبايعة الإمام يحيى، الإمام الخامس والستين بإمامة اليمن وقدوم عبد الله باشا إلى اليمن واليًا عليه من الدولة العثمانية
في العام 1989 قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تقمع مظاهرات ساحة تيانانمن ومقتل ما لا يقل عن 241 شخصا
في العام 2004 إلقاء القبض على عمر بازياني أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق
في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يزور مصر للمرة الأولى ويدعو في خطاب موجه للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين
في العام 2012 الولايات المتحدة تعلن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي
ومن مواليد اليوم الـ4 من يونيو
في العام 1894 محمود تيمور أديب مصري
في العام 1929 كارولوس بابولياس رئيس اليونان
في العام 1946 محمود عبد العزيز ممثل مصري
- مباشر
-
-