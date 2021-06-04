من ذاكرة اليوم الـ4 من يونيو

في العام 1789 الدستور الأميركي يدخل حيز التنفيذ وهو أقدم دستور لا يزال معمولا به

في العام 1878 الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص

في العام 1904 مبايعة الإمام يحيى، الإمام الخامس والستين بإمامة اليمن وقدوم عبد الله باشا إلى اليمن واليًا عليه من الدولة العثمانية

في العام 1989 قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تقمع مظاهرات ساحة تيانانمن ومقتل ما لا يقل عن 241 شخصا

في العام 2004 إلقاء القبض على عمر بازياني أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق

في العام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يزور مصر للمرة الأولى ويدعو في خطاب موجه للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين

في العام 2012 الولايات المتحدة تعلن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي

ومن مواليد اليوم الـ4 من يونيو

في العام 1894 محمود تيمور أديب مصري

في العام 1929 كارولوس بابولياس رئيس اليونان

في العام 1946 محمود عبد العزيز ممثل مصري



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