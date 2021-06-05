من ذاكرة اليوم الـ5 من يونيو

في العام 1487 اكتشف البرتغالي بارتولوميو دياز بمساعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق رأس الرجاء الصالح أثناء عودته من الهند

في العام 1916 بدء الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الشريف حسين بن علي

في العام 1944 سقوط العاصمة الإيطالية روما في يد الحلفاء وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية

في العام 1965 إيران تفرض الأحكام العرفية وتعتقل آية الله الخميني وتنفيه في محاولة احتواء الغضب الشعبي المتصاعد ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي

في العام 1967 إسرائيل تهاجم مصر وسوريا والأردن فيما عرف بحرب الأيام الستة أو نكسة يونيو العربية واحتلت الجولان السورية والقدس والضفة الغربية الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء المصرية

في العام 1975 مصر تعيد افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين وذلك مع عبور أول سفينة منذ 8 سنوات وكان على متنها الرئيس محمد أنور السادات

في العام 1981 بداية ظهور مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز

ومن مواليد اليوم الـ5 من يونيو

في العام 1723 آدم سميث اقتصادي وفيلسوف اسكتلندي

في العام 1898 فيديريكو غارثيا لوركا الشاعر الإسباني

ومن وفيات الـ5 من يونيو

في العام 1981 أحمد رامي الشاعر المصري

في العام 2004 رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الـ40

في العام 2015 طارق عزيز وزير الخارجية العراقي ونائب رئيس مجلس الوزراء في عهد صدام حسين

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للبيئة

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