من ذاكرة اليوم الـ 6 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ6 من يونيو

في العام 1664 تغير اسم المستعمرة الهولندية نيو امستردام الموجودة على الساحل الغربي من المحيط الاطلسي إلى نيويورك

في العام 1809 صدور الدستور الحديث للسويد الذي يجعل منها ملكية دستورية

في العام 1919 الفلنديون يقررون انهاء اكثر من قرنين من السيادة الروسية على بلادهم بالحصول على الاستقلال التام

في العام 1925 تأسيس مؤسسة كرايسلر العملاقة للسيارات

في العام 1933 افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيوجيرسي

في العام 1944 انزال قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية

في العام 1967 القوات الاسرائيلية تدخل القدس في ثاني أيام حرب الايام الستة ووزير الدفاع الاسرائيلي يصرح بأنهم استولو على اورشاليم وانهم في الطريق إلى بابل

في العام 1982 الجيش الاسرائيلي بقيادة ارييل شارون يدحل لبنان ويتوغل داخل اراضيها حتى وصل إلى العاصمة بيروت

في العام 2004 محكمة اسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد 5 مرات اضافة إلى 40 سنة إضافة على أحكام المؤبد

ومن مواليد اليوم الـ6 من يونيو

في العام 1799 ألكسندر بوشكين شاعر روسي

في العام 1901 أحمد سوكارنو رئيس اندونيسيا

ومن وفيات اليوم الـ6 من يونيو

في العام 1941 لويس شيفروليه مؤسس ومهندس شركة شيفورليه

في العام 1983 محمود المليجي ممثل مصري

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