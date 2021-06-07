من ذاكرة اليوم الـ7 من يونيو

في العام 1914 أول سفينة تعبر قناة بنما بعد حفرها

في العام 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة

في العام 1966 ملك المغرب الحسن الثاني يقرر إعلان الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور وذلك لمواجهة الاستياء الشعبي والإضرابات التي تتعرض لها البلاد

في العام 1981 إسرائيل تقصف المفاعل النووي العراقي وذلك لمنع العراق من صناعة سلاح نووي

في العام 2006 مقاتلات F16 Fighting Falcon الأميركية تقصف مخبأ أبو مصعب الزرقاوي وترديه قتيلا

في العام 2009 إجراء انتخابات مجلس النواب اللبناني حسب قانون الانتخابات لعام 1960 استكمالا لاتفاق الدوحة الذي وقع قبل عام

في العام 2012 تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية

في العام 2014 يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ وذلك بإقناعه 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة

في العام 2017 هجومان مسلحان متزامنان يستهدفان مبنى مجلس الشورى الإيراني وضريح الخميني ومقتل 17 شخصا وإصابة 40 بجروح

ومن مواليد اليوم الـ7 من يونيو

في العام 1942 العقيد معمر القذافي قائد انقلاب 1969 في ليبيا

في العام 1962 راغب علامة مغني لبناني

ومن وفيات اليوم الـ7 من يونيو

في العام 1942 راينهارد هايدريش ضابط ألماني نازي ومهندس تفجير وإبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية

في العام 1995 الشيخ إمام مغني وملحن مصري

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