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من ذاكرة اليوم الـ8 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ8 من يونيو

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من ذاكرة اليوم الـ8 من يونيو
في العام 1879 المخترع الأميركي جورج سلدن يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين
في العام 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد
في العام 1936 فرنسا تصدر قرارا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر
في العام 1967 تقديم الملاكم الأميركي محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي الذي كان يخوض حربا في فيتنام
في العام 1967 انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس سليمان فرنجيه
في العام 1984 الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في مدينة لوس أنجلوس
في العام 2004 السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة يعتقد أنه المتسبب في إطلاق فيروس ساسر الذي عطل ما لا يقل عن 18 مليون جهاز كمبيوتر
في العام 2008 البرلمان الروسي يوافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء
ومن مواليد اليوم الـ8 من يونيو
في العام 1828 جان هنري دونانت رجل أعمال سويسري مؤسس الصليب الأحمر والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901
في العام 1884 هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الـ33
في العام 1955 ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا
في العام 2003 الأمير الحسن بن محمد ولي عهد المغرب
ومن وفيات اليوم الـ8 من يونيو
في العام 1880 جوستاف فلوبير الكاتب الفرنسي
في العام 2007 الأمير عبد الله الفيصل آل سعود شاعر وأديب سعودي

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