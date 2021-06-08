من ذاكرة اليوم الـ8 من يونيو

في العام 1879 المخترع الأميركي جورج سلدن يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين

في العام 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد

في العام 1936 فرنسا تصدر قرارا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر

في العام 1967 تقديم الملاكم الأميركي محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي الذي كان يخوض حربا في فيتنام

في العام 1967 انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس سليمان فرنجيه

في العام 1984 الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في مدينة لوس أنجلوس

في العام 2004 السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة يعتقد أنه المتسبب في إطلاق فيروس ساسر الذي عطل ما لا يقل عن 18 مليون جهاز كمبيوتر

في العام 2008 البرلمان الروسي يوافق على تعيين الرئيس الأسبق فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء

ومن مواليد اليوم الـ8 من يونيو

في العام 1828 جان هنري دونانت رجل أعمال سويسري مؤسس الصليب الأحمر والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901

في العام 1884 هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الـ33

في العام 1955 ملس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا

في العام 2003 الأمير الحسن بن محمد ولي عهد المغرب

ومن وفيات اليوم الـ8 من يونيو

في العام 1880 جوستاف فلوبير الكاتب الفرنسي

في العام 2007 الأمير عبد الله الفيصل آل سعود شاعر وأديب سعودي

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