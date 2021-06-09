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من ذاكرة اليوم الـ 9 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ 9 من يونيو

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من ذاكرة اليوم الـ9 من يونيو
في العام 641 المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معاقل الروم بالإسكندرية وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر
في العام 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع
في العام 1940 الجيش النرويجي يستسلم لقوات ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية
في العام 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة
في العام 1982 طائرات إسرائيلية تشن هجوما جويا كثيفا على مواقع الدفاع الجوي السوري في البقاع اللبناني وتدمر معظمها وذلك في إطار الحرب التي تشنها على لبنان
في العام 1999 الأميرة رانيا العبد الله تتوج ملكة على المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش
في العام 2006 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في ألمانيا
ومن مواليد اليوم الـ9 من يونيو
في العام 1672 الإمبراطور بطرس الأكبر إمبراطور الإمبراطورية الروسية
في العام 1781 جورج ستيفنسون مهندس إنجليزي وأول من أنشأ سكة حديدة في العالم
ومن وفيات اليوم الـ9 من يونيو
في العام 1870 تشارلز ديكنز الروائي البريطاني

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