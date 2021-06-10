من ذاكرة اليوم الـ 10 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ10 من يونيو

في العام 1916 العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى

في العام 1940 إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية وبدأت الحرب بهجوم جوي على مالطا

في العام 1963 الرئيس الأميركي جون كينيدي يوافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل

في العام 1977 أبل تبدأ تسويق منتجها أبل 2

في العام 1993 الأمير عبد الله الابن الأكبر لملك الأردن الحسين بن طلال يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل الياسين

في العام 2000 مجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور من أجل انتخاب بشار الأسد رئيساً لسوريا وذلك بعد الإعلان عن وفاة الرئيس حافظ الأسد

في العام 2014 سقوط الموصل ثاني كبريات مدن العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"

ومن مواليد اليوم الـ10 من يونيو

في العام 1910 عبد الرحمن الأرياني ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية

في العام 1919 حيدر عبد الشافي طبيب وسياسي فلسطيني ورئيس وفد فلسطين المفاوض في مؤتمر مدريد للسلام

في العام 1921 فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة

ومن وفيات اليوم الـ10 من يونيو

في العام 323 قبل الميلاد الإسكندر الأكبر حاكم الإمبراطورية المقدونية

في العام 754 أبو العباس الملقب بالسفاح أول خلفاء الدولة العباسية

في العام 2000 حافظ الأسد الرئيس السوري السابق

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