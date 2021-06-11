من ذاكرة اليوم الـ 11 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ11 من يونيو
في العام 1770 المستكشف البريطاني جيمس كوك يستكشف الحاجز المرجاني العظيم على سواحل أستراليا وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم
في العام 1776 الكونغرس القاري وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأميركية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع الإعلان عن الاستقلال الأميركي
في العام 1937 جوزيف ستالين يعلن إعدام 8 من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى
في العام 1951 البرتغال تعلن موزمبيق الإفريقية جزءا من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليما فيما وراء البحار
في العام 1964 الحكم على الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة
في العام 1970 القوات الأميركية تغادر قاعدة هويلس الليبية بعد نحو 25 عاما من احتلالها بعد طرد القوات الألمانية والإيطالية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية
في العام 1982 سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي 5 أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي في لبنان
في العام 2001 تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي مك فاي
في العام 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالميا
ومن مواليد اليوم الـ11 من يونيو
في العام 1772 بن جونسون شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي
في العام 1864 ريتشارد شتراوس موسيقي نمساوي
في العام 1917 أسمهان مغنية وممثلة مصرية سورية
- مباشر
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