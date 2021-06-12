من ذاكرة اليوم الـ12 من يونيو

في العام 1812 نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا في إطار الحملة لفرض سيطرته على أوروبا

في العام 1898 الزعيم الفلبيني إميليو أغينالدو يعلن الثورة على الاحتلال الاسباني ويقرر رفع السلاح طلباً للاستقلال

في العام 1901 اكتشاف اشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل

في العام 1916 شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يلعن الثورة على الدولة العثمانية

في العام 1968 الجمعية العامة للامم المتحدة تقدر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها

في العام 2005 برلمان كردستان ينتخب مسعود برزاني بالاجماع رئيس لاقليم كردستان العراق

في العام 2009 إجراء عاشر انتخابات رئاسية في إيران منذ الثورة الإسلامية وتنافس فيها الريس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد ومهدي كروبي ومير حسين موسوي ومحسن ر ضائي

في العام 2016 مقتل حوالي 50 شخصاً وإصابة 53 آخرين في هجوم مسلح على نادي ليلي للمثلين في اورلاندو في ولاية فلوريدا تبناه تنظيم الدولة الإسلامية

ومن مواليد اليوم الـ12 من يونيو

في العام 1897 أنطوني إيدن رئيس وزراء المملكة المتحدة

في العام 1924 جورج بوش الأب رئيس الولايات المتحدة الـ41

في العام 1949 محمد عبده الملحن والمغني السعودي

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