.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ 13 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ 13 من يونيو

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

من ذاكرة اليوم الـ13 من يونيو
في العام 1325 الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج
في العام 1933 أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري "الغيستابو" ويعد من أسوء أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين
في العام 1951 طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ بعد اشتعال الحرب الكورية
في العام 1957 جلاء القوات البريطانية عن الأردن
في العام 1980 دول السوق الأوروبية المشتركة تصدر إعلان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
في العام 1982 الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة شقيقه الملك خالد بن عبد العزيز
في العام 1993 إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية
في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على نتائج الانتخابات
في العام 2016 شركة Microsoft الأميركية تستحوذ على شبكة Linkedin في صفقة بلغت 26 مليار دولار
ومن مواليد اليوم الـ13 من يونيو
في العام 1773 توماس يونج عالم إنجليزي في علم المصريات والفيزيولوجيا والفيزياء
في العام 1944 بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السابق
في العام 1977 تميم البرغوثي شاعر فلسطيني
ومن وفيات اليوم الـ13 من يونيو
في العام 1036 الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية
في العام 1978 طوني فرنجية سياسي لبناني
في العام 1982 الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رابع ملوك مملكة العربية السعودية

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
الأكثر قراءة
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
السعودية: تمديد تأشيرات الزيارة مجاناً عبر هذه الخطوات الإلكترونية السعودية: تمديد تأشيرات الزيارة مجاناً عبر هذه الخطوات الإلكترونية
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "إعلان كاربيس" لزعماء قمة السبعة الكبار؟
ماذا تعرف عن "إعلان كاربيس" لزعماء قمة السبعة الكبار؟
اكتشف المزيد