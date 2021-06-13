من ذاكرة اليوم الـ 13 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ13 من يونيو

في العام 1325 الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج

في العام 1933 أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري "الغيستابو" ويعد من أسوء أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين

في العام 1951 طلائع القوات الدولية تصل إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ بعد اشتعال الحرب الكورية

في العام 1957 جلاء القوات البريطانية عن الأردن

في العام 1980 دول السوق الأوروبية المشتركة تصدر إعلان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

في العام 1982 الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية بعد وفاة شقيقه الملك خالد بن عبد العزيز

في العام 1993 إعادة انتخاب الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية

في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية وأنصار المرشح مير حسين موسوي يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على نتائج الانتخابات

في العام 2016 شركة Microsoft الأميركية تستحوذ على شبكة Linkedin في صفقة بلغت 26 مليار دولار

ومن مواليد اليوم الـ13 من يونيو

في العام 1773 توماس يونج عالم إنجليزي في علم المصريات والفيزيولوجيا والفيزياء

في العام 1944 بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السابق

في العام 1977 تميم البرغوثي شاعر فلسطيني

ومن وفيات اليوم الـ13 من يونيو

في العام 1036 الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة الفاطمي السابع والإمام السابع عشر من أئمة الشيعة الإسماعيلية

في العام 1978 طوني فرنجية سياسي لبناني

في العام 1982 الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رابع ملوك مملكة العربية السعودية

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