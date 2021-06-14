من ذاكرة اليوم الـ 14 من يونيو

في العام 1800 اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب الشامي الأزهري سليمان الحلبي

في العام 1830 القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر

في العام 1934 عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي الفاشيستي بينيتو موسوليني وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام التحالف الاستراتيجي بين البلدين فيما عرف بمحور برلين روما وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية

في العام 1940 القوات النازية تدخل العاصمة الفرنسية باريس

في العام 1967 المركبة الفضائية الأميركية ماينر تتجه نحو كوكب الزهرة بحثًا عن أوجه الحياة

في العام 1982 نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند

في العام 2003 حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي يعزل ابنه الأكبر الشيخ خالد من ولاية العهد ويعين ابنه الشيخ سعود مكانه

في العام 2007 حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا للحكومة الانتقالية

في العام 2017 البرلمان المصري يقر سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بالأغلبية

ومن مواليد اليوم الـ 14 من يونيو

في العام 1864 ألويس ألزهايمر عالم نفس وباثولوجية عصبية ألماني عُرف باكتشافه مرض الزهايمر

في العام 1928 تشي جيفارا الثائر الكوبي

في العام 1946 دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة

ومن وفيات اليوم الـ 14 من يونيو

في العام 1902 عبد الرحمن الكواكبي مفكر وعلامة سوري

في العام 2007 الدكتور كورت فالدهايم رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

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