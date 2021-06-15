من ذاكرة اليوم الـ 15 من يونيو

في العام 1775 الكونغرس القاري في أميركا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائدا عاما للجيش الأميركي الجديد

في العام 1805 بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي

في العام 1831 انتشار وباء الطاعون بالكويت الذي ذهب ضحيته الآلاف من الكويتيين

في العام 1940 عرض الجوارب النايلون لأول مرة في الأسواق الأميركية

في العام 1957 المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها

في العام 1991 انفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين يقتل نحو 800 شخص وهو ثاني أقوى انفجار بركاني في القرن العشرين

ومن مواليد اليوم الـ 15 من يونيو

في العام 1479 ليزا ديل جوكوندو صاحبة لوحة الموناليزا التي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي

في العام 1910 سليمان فرنجية رئيس الجمهورية اللبنانية

في العام 1933 محمد علي رجائي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاني

في العام 1946 ديميس روسوس المغني اليوناني

في العام 1992 محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري

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