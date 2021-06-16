من ذاكرة اليوم الـ 16 من يونيو

في العام 1888 توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت الفونوغراف

في العام 1918 الكونغرس الأميركي يعتمد قانونا جديدا ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأميركية

في العام 1933 عقد أول مؤتمر دوري لجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مارس عام 1928

في العام 1940 الجنرال فيليب بيتان تولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي وقد واجهه الجنرال شارل ديغول بإنشاء حكومة فرنسية حرة في الخارج بمساندة الحلفاء

في العام 1949 سلطة الاحتلال الإسرائيلية تطرد المواطنين الفلسطينيين من قرى حسام وقطية والجاعونة الواقعة قرب مدينة صفد بالجليل وتسعى لتوطين مستجلبين يهود مكانهم

في العام 1974 ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة يصل إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أميركي إلى سوريا واستئناف العلاقات الدولية بين دمشق وواشنطن

في العام 2014 سائق فورمولا1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد حوالي 4 أشهر من إصابة في الرأس خلال ممارسته لرياضة التزلج

في العام 2016 مقتل النائبة في البرلمان البريطاني وعضو حزب العمال هيلين جوان كوكس على يد يميني متطرف في قرية بريستل

ومن مواليد اليوم الـ 16 من يونيو

في العام 1929 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

في العام 1952 جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان

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