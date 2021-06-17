من ذاكرة اليوم الـ 17 من يونيو
في العام 656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته
في العام 1579 البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه حول الأرض وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى
في العام 1940 دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا تسقط تحت الاحتلال السوفيتي
في العام 1967 الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية
في العام 1972 إلقاء القبض على 5 موظفين بالبيت الأبيض لتورطهم في فضيحة WATER GATE
في العام 1985 انطلاق بث قناة ديسكفري الأميركية
في العام 1994 إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأميركية والممثل أوجيه سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها
ومن مواليد اليوم الـ 17 من يونيو
في العام 1239 الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا
في العام 1942 محمد البرادعي دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق وحاصل على نوبل للسلام عام 2005
ومن وفيات اليوم الـ 17 من يونيو
في العام 1631 ممتاز محل صاحبة الضريح الشهير تاج محل بالهند
في العام 1998 محمد متولي الشعراوي رجل دين وداعية مصري
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
- مباشر
-
-