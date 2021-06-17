من ذاكرة اليوم الـ 17 من يونيو

في العام 656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته

في العام 1579 البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه حول الأرض وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى

في العام 1940 دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا تسقط تحت الاحتلال السوفيتي

في العام 1967 الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية

في العام 1972 إلقاء القبض على 5 موظفين بالبيت الأبيض لتورطهم في فضيحة WATER GATE

في العام 1985 انطلاق بث قناة ديسكفري الأميركية

في العام 1994 إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأميركية والممثل أوجيه سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها

ومن مواليد اليوم الـ 17 من يونيو

في العام 1239 الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا

في العام 1942 محمد البرادعي دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق وحاصل على نوبل للسلام عام 2005

ومن وفيات اليوم الـ 17 من يونيو

في العام 1631 ممتاز محل صاحبة الضريح الشهير تاج محل بالهند

في العام 1998 محمد متولي الشعراوي رجل دين وداعية مصري

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

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