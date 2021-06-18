من ذاكرة اليوم الـ 18 من يونيو

في العام 1767 المستكشف الإنجليزي صامويل واليس يصل إلى تاهيتي ليكون أول أوروبي يصل إلى هذه الجزيرة

في العام 1805 تنصيب محمد علي واليا على مصر رسميا وذلك بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا

في العام 1815 اندلاع معركة Waterloo والتي خسر فيها نابليون بونابرت أمام الإنجليز

في العام 1928 الطيارة الأميركية إميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي في طائرة

في العام 1940 الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا

في العام 1953 إعلان قيام الجمهورية في مصر وتنصيب محمد نجيب رئيسا لها

في العام 1965 الجيش الأميركي يستخدم قاذفات B52 Stratofortress ضد جبهة التحرير الوطنية في فيتنام الجنوبية وذلك أثناء حرب فيتنام

في العام 1979 التوقيع على اتفاقية ستارت 2 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وذلك للحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية

في العام 2017 حركة الجمهورية إلى الأمام التي ينتمي إليها الرئيس ماكرون تفوز بالأغلبية المطلقة بالجمعية الوطنية إثر الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

ومن مواليد اليوم الـ 18 من يونيو

في العام 1942 بول ماكارتني مغنٍ وشاعر وموسيقي بريطاني وعضو فرقة البيتلز

في العام 1942 تابو إيمبيكي رئيس جنوب أفريقيا الحادي عشر

ومن وفيات اليوم الـ 18 من يونيو

في العام 1755 توماس لونغمان ناشر إنجليزي

في العام 1936 مكسيم غوركي روائي روسي

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