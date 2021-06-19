من ذاكرة اليوم الـ 19 من يونيو

في العام 1269 ملك فرنسا لويس التاسع يصدر قانونا بتغريم كل يهودي لا يضع الشعار الأصفر على ثيابه بدفع غرامة قدرها 10 فرنكات فضية أو السجن

في العام 1862 الكونغرس الأميركي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة

في العام 1944 القوات البحرية الأميركية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو ما سميت بعملية ضربة الديك الرومي وحققوا فيها نصرا حاسما ضمن الحرب العالمية الثانية

في العام 1948 بنما وكوستاريكا تعترفان بإسرائيل

في العام 1961 الشيخ عبد الله سالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها

في العام 1965 انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بو مدين

في العام 1999 الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من صوفي ريز جونز في قلعة وينسر

في العام 2004 السعودية تعلن عن مقتل عبد العزيز المقرن زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

في العام 2017 مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثة دهس لمصلين خارجين من مسجد فينسبوري بارك في العاصمة البريطانية لندن بعد أدائهم لصلاة التراويح

ومن مواليد اليوم الـ 19 من يونيو

في العام 1941 فاتسلاف كلاوس رئيس التشيك

في العام 1945 أون سان سو تشي سياسية برونية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991

في العام 1951 أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن

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