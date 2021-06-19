من ذاكرة اليوم الـ 20 من يونيو

في العام 1214 تأسيس جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة

في العام 1605 اغتيال قيصر روسيا ثيودور الثاني بعد 3 أشهر فحسب قضاها في منصب القيصر

في العام 1877 ألكسندر غراهام بل ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاملتون في كندا

في العام 1930 وزير خارجية العراق نوري السعيد يوقع مع المندوب السياسي البريطاني معاهدة تحالف مدتها 25 سنة

في العام 1960 الإعلان عن استقلال مالي والسنغال

في العام 1963 ربط الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بخط هاتف ساخن خلال الحرب الباردة

في العام 1991 اختيار برلين عاصمة لألمانيا الموحدة وذلك بعد تصويت برلماني

في العام 2010 إيران تنفذ حكم الإعدام بزعيم حركة جند الله عبد الملك ريجي وذلك لدوره في الكثير من العمليات المسلحة في محافظة سيستان وبلوتشستان

في العام 2016 الحكومة البحرينية تسقط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلى للبلاد عيسى أحمد قاسم

ومن مواليد اليوم الـ 20 من يونيو

في العام 235 قبل الميلاد شيبيون الأفريقي قنصل وقائد روماني

في العام 1928 جان ماري لوبان سياسي فرنسي وزعيم اليمين المتطرف

في العام 1945 أحمد بدير الممثل المصري

ومن وفيات اليوم الـ 20 من يونيو

في العام 2007 نازك الملائكة شاعرة عراقية

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للاجئين

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