من ذاكرة اليوم الـ 21 من يونيو
في العام 1788 ولاية نيوهامشير تصدق على الدستور الأميركي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأميركية
في العام 1898 الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة
في العام 1940 القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية
في العام 1942 الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق وينتصر عليهم واستسلام أكثر من 30 ألف جندي للقوات الألمانية
في العام 1958 إعلان الجمهورية في موريتانيا
في العام 1976 قوات الردع العربية تصل إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك
في العام 2003 الجيش الإسرائيلي يغتال القائد القسامي عبد الله القواسمي المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي آنذاك
في العام 2005 اغتيال جورج حاوي بتفجير سيارته في لبنان
في العام 2017 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة العربية السعودية
ومن مواليد اليوم الـ 21 من يونيو
في العام 1905 جان بول سارتر كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 لكنه رفضها
في العام 1929 عبد الحليم حافظ مغنٍ مصري
في العام 1947 شيرين عبادي محامية إيرانية وناشطة في حقوق الإنسان حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003
في العام 1953 بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان
ومن وفيات اليوم الـ 21 من يونيو
في العام 1037 ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم
في العام 1885 محمد أحمد المهدي زعيم سوداني
في العام 2001 سعاد حسني فنانة مصرية
- مباشر
-
-