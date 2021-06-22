من ذاكرة اليوم الـ 22 من يونيو

في العام 971 افتتاح جامع الأزهر في القاهرة الذي بدأ جوهر الصقلي بناءه في الرابع من أبريل عام 970

في العام 1120 معركة كتندة بين قوات ألفونسو الأول ملك أراغون والجيش المرابطي تحت قيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين

في العام 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4 ملايين ونصف المليون جندي من قوات المحور في الحرب العالمية الثانية

في العام 1973 كندا تلغي عقوبة الإعدام

في العام 1986 لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدفا باليد في مرمى إنجلترا أثناء مباراة ربع النهائي من كأس العالم في المكسيك

في العام 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخصا

ومن مواليد اليوم الـ 22 من يونيو

في العام 916 سيف الدولة الحمداني أبرز أمراء الدولة الحمدانية

في العام 1964 دان براون الكاتب الأميركي

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