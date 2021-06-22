.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ 22 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ 22 من يونيو

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

من ذاكرة اليوم الـ 22 من يونيو
في العام 971 افتتاح جامع الأزهر في القاهرة الذي بدأ جوهر الصقلي بناءه في الرابع من أبريل عام 970
في العام 1120 معركة كتندة بين قوات ألفونسو الأول ملك أراغون والجيش المرابطي تحت قيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين
في العام 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4 ملايين ونصف المليون جندي من قوات المحور في الحرب العالمية الثانية
في العام 1973 كندا تلغي عقوبة الإعدام
في العام 1986 لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدفا باليد في مرمى إنجلترا أثناء مباراة ربع النهائي من كأس العالم في المكسيك
في العام 2002 زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخصا
ومن مواليد اليوم الـ 22 من يونيو
في العام 916 سيف الدولة الحمداني أبرز أمراء الدولة الحمدانية
في العام 1964 دان براون الكاتب الأميركي

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
أخبار سارة من كوبا.. لقاح أخبار سارة من كوبا.. لقاح "أبدالا" فعال بنسبة 92.28%
الأكثر قراءة
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً الجابر يعتذر لنواف بن سعد بعد الحكم بقضية الـ170 مليوناً
جديد قضية طفل جديد قضية طفل "ذا فويس" المتهم بالشروع في قتل زميله
قبل أن تذهب
لماذا يغامر الأفارقة بالهجرة إلى اليمن رغم الحرب؟
لماذا يغامر الأفارقة بالهجرة إلى اليمن رغم الحرب؟
اكتشف المزيد