من ذاكرة اليوم الـ 23 من يونيو

في العام 1532 ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا فرانسوا الأول يوقعان معاهدة سرية ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا كارلوس الخامس

في العام 1724 التوقيع على اتفاقية اسطنبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية

في العام 1985 انفجار طائرة من الطيران الهندي على ارتفاع 31 ألف قدم قبالة السواحل الآيرلندية ومقتل جميع ركابها وعددهم 329 راكبا

في العام 1986 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز

في العام 1990 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي

في العام 2009 السلطات الإسرائيلية تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد 3 سنوات من الاعتقال

في العام 2017 قوات الأمن السعودية تحبط عمليات إرهابية عدة بالقرب من الحرم النبوي الشريف

ومن مواليد اليوم الـ23 من يونيو

في العام 47 قبل الميلاد بطليموس الخامس عشر آخر ملوك الفراعنة البطالمة

في العام 1763 الإمبراطورة جوزفين إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت

في العام 1879 هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

في العام 1919 محمد بوضياف رئيس الجزائر الخامس

في العام 1945 جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

ومن وفيات اليوم الـ 23 من يونيو

في العام 1989 ميشيل عفلق سياسي سوري ومؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي

في العام 2010 محمد مزالي رئيس وزراء تونس

وفي هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للأرملة

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