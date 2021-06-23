من ذاكرة اليوم الـ 24 من مارس

من ذاكرة اليوم الـ 24 من يونيو

في العام 1374 الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز في معركة بانوكبورن ويعلنون استقلال اسكتلندا

في العام 1717 تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن

في العام 1859 نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر في تأسيس الصليب الأحمر الدولي على يد السويسري جان هنري دونانت

في العام 1963 زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية

في العام 1965 خلع حاكم إمارة الشارقة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وتولي الشيخ خالد بن محمد القاسمي حكم الإمارة مكانه

في العام 1977 انتخاب حسن جوليد رئيسا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها

في العام 1985 مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق إلى الفضاء وعلى متنها أول عربي مسلم هو الأمير سلطان بن سلمان من السعودية

في العام 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة الـ25 من يناير

في العام 2016 المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل في أكتوبر المقبل

في العام 2017 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتا تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية



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