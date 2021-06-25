من ذاكرة اليوم الـ 25 من يونيو

في العام 1678 الإيطالية إلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة

في العام 1920 اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية

في العام 1921 انعقاد مؤتمر القدس الذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها

في العام 1950 بدء الصدام المسلح على حدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية

في العام 1975 استقلال موزمبيق عن البرتغال

في العام 1988 منتخب هولندا يفوز بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا الغربية بعد تغلبه على منتخب الاتحاد السوفيتي بهدفين مقابل لا شيء

في العام 1991 كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغوسلافيا

في العام 1996 سقوط 16 قتيلا من الجيش الأميركي في تفجير أبراج الخبر في السعودية

في العام 2006 اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مسلحين فلسطينيين

في العام 2013 تنحي حمد بن خليفة آل ثاني عن إمارة قطر وإعلان تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أميرا للبلاد

ومن مواليد اليوم

في العام 1903 جورج أورويل الروائي البريطاني صاحب روايتي مزرعة الحيوانات و 1984

في العام 1936 يوسف حبيبي رئيس إندونيسيا الثالث

ومن وفيات اليوم

في العام 1984 ميشال فوكو فيلسوف فرنسي

في العام 1998 معطوب الوناس مغنٍ وشاعر وناشط أمازيغي جزائري

في العام 2009 فرح فاوست ممثلة أميركية

في العام 2009 مايكل جاكسون المغني الأميركي



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