من ذاكرة اليوم الـ 26 من يونيو

في العام 1819 تم تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية

في العام 1879 تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل

في العام 1945 التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو

في العام 1977 إقامة آخر حفلة غنائية لمغني الروك إلفيس بريسلي

في العام 1979 اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي

في العام 1993 الولايات المتحدة تطلق صاروخا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد انتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من العام نفسه والتي أحبطت قبل التنفيذ

في العام 1995 الرئيس المصري محمد حسني مبارك ينجو من محاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية

ومن مواليد اليوم الـ 26 من يونيو

في العام 1908 سلفادور أليندي رئيس تشيلي

في العام 1931 كولن ويلسون كاتب إنجليزي

في العام 1933 حسن مصطفى ممثل مصري

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب وباليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها

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