من ذاكرة اليوم الـ 27 من يونيو

في العام 1548 العثمانيون في عهد السلطان سليمان القانوني يحتلون مدينة تبريز إحدى المدن المهمة بالدولة الصفوية

في العام 1950 الولايات المتحدة تتخذ قرارا بإرسال قوات أميركية لشبه القارة الكورية بهدف محاربة كوريا الشمالية

في العام 1967 تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن

في العام 1981 محاولة اغتيال علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران أدت إلى إصابة ذراعه اليمنى بالشلل التام

في العام 1995 ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم في الدوحة

في العام 2007 رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير يستقيل من منصبه وغوردون براون يخلفه

في العام 2009 الرئيس اللبناني ميشال سليمان يكلف سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته من 86 نائبا في البرلمان

ومن مواليد اليوم

في العام 1350 الإمبراطور مانويل الثاني إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية

في العام 1880 هيلين كيلر أديبة أميركية عمياء وصماء

في العام 1927 نصري شمس الدين مغنٍ لبناني

ومن وفيات اليوم

في العام 1985 إلياس سركيس رئيس الجمهورية اللبنانية السادس

في العام 2002 محرم فؤاد مغنٍ مصري

في العام 2017 مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق



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