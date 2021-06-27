من ذاكرة اليوم الـ 28 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ 28 يونيو

في العام 1882 الحكومة البريطانية تقرر رسميا احتلال مصر

في العام 1914 اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى

في العام 1919 التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا التي تعد النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى

في العام 1950 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول في يد قوات كوريا الشمالية

في العام 1957 الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن

في العام 1960 كوبا تأمم مصافي تكرير النفط الأميركي الموجودة على أراضيها

في العام 1997 الملاكم مايك تايسون يخسر أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة

ومن مواليد اليوم الـ28 من يونيو

في العام 1491 الملك هنري الثامن ملك إنجلترا

في العام 1712 جان جاك روسو فيلسوف سويسري

في العام 1867 لويجي بيرانديلو أديب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1934

في العام 1889 عباس محمود العقاد كاتب وفيلسوف المصري



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