من ذاكرة اليوم الـ 29 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ 29 يونيو

في العام 1236 سقوط قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس في يد فرناندو الثالث ملك مملكة قشتالة بعد أن تخلى عنها محمد بن يوسف

في العام 1732 الإسبان يستعيدون السيطرة على ميناء ومدينة وهران الجزائرية من العثمانيين وكان العثمانيون قد فتحوها قبل 24 عاما وخلصوها من الاحتلال الإسباني

في العام 1835 محمد علي باشا يصدر أمرا بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وأسند إدارتها إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف رفاعة الطهطاوي

في العام 1913 نشوب حرب البلقان الثانية التي كانت بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم مقدونيا الشمالية من صربيا، وانتهت هذه الحرب بعد 42 يوما من اشتعالها بالتوقيع على اتفاقية بوخارست في الـ10 من أغسطس

في العام 1928 اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فيليمنج

في العام 1938 إجراء انتخابات المجلس التشريعي في الكويت وهو أول مجلس نيابي فيها وتم خلال هذه الانتخابات اختيار 14 عضوا من بين 20 مرشحا

في العام 1960 الرئيس الكوبي فيديل كاسترو يمنع شركة البترول الأميركية تكساكوك ويصادر ممتلكاتها

في العام 1974 إيزابيلا بيرون أرملة الرئيس خوان بيرون تقسم اليمين كأول رئيسة لجمهورية الأرجنتين

في العام 1986 منتخب الأرجنتين لكرة القدم يحرز لقبه الثاني في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس العالم المقامة في المكسيك

في العام 2014 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يعلن قيام الخلافة الإسلامية في الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا والعراق تحت اسم الدولة الإسلامية ويعين أبو بكر البغدادي خليفة فيها

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