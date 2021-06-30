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من ذاكرة اليوم الـ 30 من يونيو

من ذاكرة اليوم الـ 30 من يونيو

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من ذاكرة اليوم الـ 30 يونيو
في العام 1920 اندلاع ثورة العشرين في العراق
في العام 1925 السلطات التركية تعدم الثائر الكردي سعيد بيران مع 46 من رفاقه
في العام 1946 تصدير أول شحنة نفط كويتية
في العام 1960 استقلال الكونغو كينشاسا عن بلجيكا
في العام 1980 مجلس الأمن يبطل قرار إسرائيل بضم القدس
في العام 1989 الجبهة الإسلامية القومية في السودان تنقلب على النظام الديمقراطي التعددي
في العام 1991 إلغاء سياسة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا
في العام 1997 صدور رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان رولينج موراي
في العام 2002 منتخب البرازيل لكرة القدم يحرز لقب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد انتصاره على المنتخب الألماني بهدفين مقابل لا شيء في النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم
في العام 2004 السلطات العراقية تتسلم الرئيس العراقي السابق صدام حسين من السلطات الأميركية مع 11 معتقلا من طاقم حكمه السابق

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