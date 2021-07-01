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من ذاكرة اليوم الـ1 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ1 من يوليو

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في ذاكرة اليوم الـ 1 من يوليو
في العام 1674 إسبانيا وفرنسا وهولندا توقع تحالفا ثلاثيا ضد بريطانيا
في العام 1798 وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب
في العام 1890 إنجاز خط التلغراف الذي يصل بين جزر برمودا وكندا
في العام 1904 انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها الثالثة في مدينة سان لويس بميزوري في الولايات المتحدة
في العام 1930 الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول وكانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا رسميا أكثر من كونه استقلالا حقيقيا
في العام 1960 استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند مستعمرة الصومال البريطانية لتشكلا جمهورية الصومال الديمقراطية
في العام 1962 الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي
في العام 1990 ألمانيا الشرقية والغربية توحدان اقتصادياتها رسميا وذلك بعد أن وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية
في العام 1991 حلف وارسو يحل نفسه رسميا بعد اجتماع في براغ
في العام 1994 ياسر عرفات يعود لقطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى
في العام 1997 المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ وتنقل السيادة عليها إلى الصين
ومن مواليد اليوم الـ 1 من يوليو
في العام 965 ابن الهيثم عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي
في العام 1872 خليل مطران شاعر لبناني
في العام 1879 ليون جون زعيم العمال بفرنسا وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951
في العام 1914 أحمد حسن البكر رئيس العراق
في العام 1930 مصطفى العقاد منتج ومخرج سينمائي سوري أميركي
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للهندسة المعمارية

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