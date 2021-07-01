من ذاكرة اليوم الـ1 من يوليو

في ذاكرة اليوم الـ 1 من يوليو

في العام 1674 إسبانيا وفرنسا وهولندا توقع تحالفا ثلاثيا ضد بريطانيا

في العام 1798 وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب

في العام 1890 إنجاز خط التلغراف الذي يصل بين جزر برمودا وكندا

في العام 1904 انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها الثالثة في مدينة سان لويس بميزوري في الولايات المتحدة

في العام 1930 الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول وكانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا رسميا أكثر من كونه استقلالا حقيقيا

في العام 1960 استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند مستعمرة الصومال البريطانية لتشكلا جمهورية الصومال الديمقراطية

في العام 1962 الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي

في العام 1990 ألمانيا الشرقية والغربية توحدان اقتصادياتها رسميا وذلك بعد أن وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية

في العام 1991 حلف وارسو يحل نفسه رسميا بعد اجتماع في براغ

في العام 1994 ياسر عرفات يعود لقطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى

في العام 1997 المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ وتنقل السيادة عليها إلى الصين

ومن مواليد اليوم الـ 1 من يوليو

في العام 965 ابن الهيثم عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي

في العام 1872 خليل مطران شاعر لبناني

في العام 1879 ليون جون زعيم العمال بفرنسا وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951

في العام 1914 أحمد حسن البكر رئيس العراق

في العام 1930 مصطفى العقاد منتج ومخرج سينمائي سوري أميركي

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للهندسة المعمارية



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