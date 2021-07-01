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من ذاكرة اليوم الـ2 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ2 من يوليو

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في ذاكرة اليوم الـ 2 من يوليو
في العام 1777 منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأميركية لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها
في العام 1819 بريطانيا تصدر قرارا تمنع بموجبه تشغيل الأطفال
في العام 1853 جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم
في العام 1940 الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أوامر لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية
في العام 1966 فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي
في العام 1990 تزاحم داخل نفق المعيصم بأحد مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاجا
في العام 2009 ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليا للعهد وذلك بعد 5 سنوات من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد
في العام 2017 منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على منتخب تشيلي بهدف للا شيء
ومن مواليد الـ 2 من يوليو
في العام 1925 باتريس لومومبا رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية
في العام 1929 إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين الأسبق فرديناند ماركوس
في العام 1930 كارلوس منعم رئيس الأرجنتين
ومن وفيات اليوم الـ 2 من يوليو
في العام 1566 نوستراداموس طبيب ومنجم فرنسي
في العام 1778 جان جاك روسو الفيلسوف السويسري

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