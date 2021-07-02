من ذاكرة اليوم ال 3 من يوليو

في العام 1250 المسلمون يعتقلون ملك فرنسا لويس التاسع في معركة فارسكور في مصر خلال الحملة الصليبية السابعة

في العام 1608 المستكشف الفرنسي صمويل دو شامبلان يؤسس مدينة كيبيك الكندية

في العام 1886 المهندس والمخترع الألماني كارل بينز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه

في العام 1928 أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن

في العام 1962 جبهة التحرير الوطنية الجزائرية تعلن انتهاء ثورة التحرير بعد أن أقرت فرنسا باستقلال الجزائر ولم يتبقَ سوى التصديق الرسمي على الاتفاق بين الجانبين

في العام 1988 سفن حرب أميركية تسقط طائرة مدنية إيرانية في الخليج العربي قتل على أثرها 290 شخصا

في العام 2005 دخول القانون الوطني الذي يشرع زواج شخصين من نفس الجنس حيز التنفيذ في إسبانيا

في العام 2015 الطائرة الكهربائية سولار إمبلس 2 تحط في هاواي قادمة من اليابان وبذلك تكمل الطائرة رحلة ملاحة دورانية بدأت من أبوظبي

في العام 2016 وقوع تفجيرات في العاصمة العراقية بغداد تسفر عن مقتل 292 وإصابة 250 تبناها تنظيم داعش

ومن مواليد اليوم

في العام 1883 فرانس كافكا كاتب تشيكي ألماني

في العام 1962 توم كروز ممثل أميركي

ومن وفيات اليوم

في العام 1904 تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية

في العام 2010 محمد داود عودة قائد في منظمة أيلول الأسود الفلسطينية



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