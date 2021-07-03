من ذاكرة اليوم ال 4 من يوليو

في العام 1187 انتصار صلاح المسلمين بقيادة صلاح الدين الايوبي على الصلبيين في معركة حطين

في العام 1776 استقلال الولايات المتحدة الأميركية عن التاج البريطاني بعد حرب طويلة بمساعدة من فرنسا

في العام 1827 ولاية نيويورك تصدر قرارا تنمع فيها الرق على أراضيها

في العام 1837 تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بيرمنغهام وليفربول بانجلترا

في العام 1944 مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنون أول هجوما انتحاري ضد القوات البحرية الأميركية بالقرب من منطقة أيوجيما في المحيط الهادي وأدى الهجوم إلى تدمير عدد كبير من السفن الأميركية

في العام 1953 افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة

في العام 1979 اطلاق سراح رئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده ضده وزير الدفاع هواري بو مدين

في العام 1997 وصول المسبار الفضائي باثفايندر على سطح كوكب المريخ

في العام 2009 الموجة الأولى من هجمات السيبرانية تستهدف مؤسسات جكومية ومالية ووكالات أنباء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

ومن مواليد اليوم

في العام 1970 جورج ايفرست جغرافي ومساح بريطاني من ويلز أطلق اسمه على جبل ايفيرست

في العام 1912 سعيد عقل شاعر لبناني

ومن وفيات اليوم

في العام 1934 ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911

في العام 2011 المغنية اللبنانية سعاد محمد





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