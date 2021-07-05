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من ذاكرة اليوم الـ5 من يوليو

من ذاكرة اليوم الـ5 من يوليو

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من ذاكرة اليوم الـ 5 من يوليو
في العام1687 الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن
في عام 1811 فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال
في عام 1945 الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية
في عام 1950 بداية أولى المواجهات بين القوات الكورية الشمالية والقوات الأمريكية في الحرب الكورية
في عام 1954 قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية
في عام 1962استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة
في عام 1977 الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار علي بوتو من قبل محمد ضياء الحق إثر انقلاب عسكري.
في عام 1998 اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.
في عام 2004 إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.
ومن مواليد اليوم الـ5 من يوليو
في عام 1029 المستنصر بالله الفاطمي، خليفة فاطمي
في عام 1888 هربرت سبنسر غاسر، عالم فيزيولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.
في العام 1911 جورج بومبيدو، رئيس فرنسا
في العام 1980 إيفا جرين، ممثلة فرنسية
ومن وفيات اليوم الـ5 من يوليو
في العام 1968 عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية
في العام 1973 يوسف القناعي، أحد رواد النهضة في تاريخ الكويت
في العام 2020 رجاء الجداوي، ممثلة مصرية.

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