من ذاكرة اليوم الـ6 من يوليو

في العام 1483 تتويج ريتشارد الثالث ملكا على إنجلترا

في العام 1484 البحار البرتغالي دييغو كامب يكتشف مصب نهر الكونغو

في العام 1630 إنزال 4000 جندي سويدي بقيادة غوستافوس أدولفوس على الشواطئ الشرقية لبروسيا في إطار حرب الثلاثين عاما

في العام 1785 اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة بالإجماع

في العام 1885 العالم الفرنسي لويس باستور ينجح في اختبار لقاحه ضد داء الكلب على طفل مصاب بالمرض

في العام 1917 القوات العربية بقيادة الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس يستولون على ميناء العقبة بعدما كان تحت يد العثمانيين

في العام 1939 إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها اليهود بألمانيا

في العام 1975 إعلان استقلال جزر القمر عن فرنسا

في العام 2005 اللجنة الأولمبية الدولية تعلن اختيار مدينة لندن لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2012

في العام 2017 منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو تدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بعد أن حصلا على أغلبية أصوات الدولة المشاركة في التصويت

ومن مواليد اليوم

في العام 1781 توماس ستامفورد رافلز مؤسس سنغافورة

في العام 1921 نانسي ريغان زوجة رونالد ريغان الرئيس الـ40 للولايات المتحدة

في العام 1935 تينزن غياتسو الديلاي ماي الرابع عشر الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1989

في العام 1946 سلفستر ستالون ممثل أميركي

ومن وفيات اليوم

في العام 1535 توماس مور كاتب وفيلسوف إنجليزي

في العام 2005 كلود سيمون كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1985



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