من ذاكرة اليوم الـ7 من يوليو
في العام 1124 سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة
في العام 1543 القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ
في العام 1798 الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها
في العام 1863 بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة الإلزامية العسكرية تقدر بـ 100 دولار
في العام 1865 شنق 4 من المتواطئين في اغتيال الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن
في العام 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة
في العام 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية
في العام 1986 الحكومة الأردنية تصدر قرارا بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات
في العام 1991 التوقيع على اتفاقية بيروني التي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على استقلالها
في العام 1994 قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بقوات الحكومة تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين
في العام 2005 هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيا وجرح حوالي 700 آخرين
في العام 2009 تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس
ومن مواليد اليوم
في العام 1922 بيير كاردين مصمم أزياء فرنسي
في العام 1945 المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية
ومن وفيات اليوم
في العام 1930 آرثر كونان دويل كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شارلوك هولمز
في العام 1972 الملك طلال بن عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق
في العام 2006 إلياس الهراوي رئيس الجمهورية اللبنانية العاشر
- مباشر
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