من ذاكرة اليوم الـ7 من يوليو

في العام 1124 سكان مدينة صور الساحلية يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف السيطرة على المدينة

في العام 1543 القوات الفرنسية تغزو لوكسمبورغ

في العام 1798 الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إليها

في العام 1863 بداية الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة وكانت تكلفة الإعفاء من الخدمة الإلزامية العسكرية تقدر بـ 100 دولار

في العام 1865 شنق 4 من المتواطئين في اغتيال الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن

في العام 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة

في العام 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية

في العام 1986 الحكومة الأردنية تصدر قرارا بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات

في العام 1991 التوقيع على اتفاقية بيروني التي تنهي الحرب التي شنتها يوغوسلافيا على سلوفينيا بحصول سلوفينيا على استقلالها

في العام 1994 قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بقوات الحكومة تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية والتي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين

في العام 2005 هجوم إرهابي في لندن على مترو الأنفاق وحافلة نقل أدى إلى مقتل 52 مدنيا وجرح حوالي 700 آخرين

في العام 2009 تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس

ومن مواليد اليوم

في العام 1922 بيير كاردين مصمم أزياء فرنسي

في العام 1945 المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية

ومن وفيات اليوم

في العام 1930 آرثر كونان دويل كاتب إنجليزي ومبتدع شخصية شارلوك هولمز

في العام 1972 الملك طلال بن عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الأسبق

في العام 2006 إلياس الهراوي رئيس الجمهورية اللبنانية العاشر



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