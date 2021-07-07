من ذاكرة اليوم الـ 8 من يوليو

في العام 951 تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن

في العام 1497 فاسكو دي غاما يغادر بـ4 سفن من مدينة لشبونة متجها نحو الهند

في العام 1889 صدور العدد الأول من صحيفة The Wall Street Journal الأميركية

في العام 1940 حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يوما خلال الحرب العالمية الثانية

في العام 1949 إعدام مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي أنطون سعادة

في العام 1966 انقلاب عسكري في مملكة بوروندي ضد الملك مهام بوتس الرابع واعتلاء ابنه الأمير ديزي الخامس العرش

في العام 1972 اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت

في العام 1986 أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا

في العام 1990 منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء للنسخة الـ14 لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا

ومن مواليد اليوم

في العام 1621 جان دو لافونتين كاتب فرنسي

في العام 1951 أنجيليكا هيوستن ممثلة أميركية

ومن وفيات اليوم

في العام 1992 عاطف بسيسو قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية

في العام 1994 كم إل سونغ رئيس كوريا الشمالية



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